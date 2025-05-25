مروة نصر تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت المطربة مروة نصر عن تعرض والدتها لوعكة صحية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت مروة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "اللهم لا تختبر صبرنا في صحة من نحب، اللهم يا شافي يا معافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، وهون عليها كل ألم، وطهر جسدها، وعافها، وأعف عنها يا أرحم الراحمين".

وكانت مروة نصر طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "بقيت جبروت" عبر مختلف المنصات الإلكترونية، وقدمتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI).

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