"وجع قلبي صعب أتحمله".. المطربة أروى تنعى والدتها بكلمات مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة اليمنية أروى والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وشاركت أروى مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدتها، وكتبت: "رحلت أمي ورفيقة دربي عن حياتي، رحلت بسلام مثلما عاشت بسلام، كانت لي الأم والابنة في نفس الوقت، راضية بقضاء الله وقدره يا ماما، بس وجع قلبي صعب أتحمله".

وتابعت: "كنتي دايمًا جزءًا من حياتي، حتى بعد ما اتجوزت كنتي معايا، وكنتي الوحيدة اللي بكون متطمنة لما أسافر وبنتي معاكي، آه يا ماما، يا حبيبتي".

وختمت رسالتها بالدعاء لوالدتها: "يارب تكوني راضية عني، ويجعلني بارة بيكي لآخر يوم في عمري، روحي يا حبيبتي وارتاحي، إن شاء الله هنكون بخير، وعمرنا ما هننساكي، اللهم اجعل دارها خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها، وقِها فتنة القبر وعذاب النار، ووسع مدخلها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وافسح لها في قبرها مد بصرها، آمين يا رب".