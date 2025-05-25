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"كلها منى زكي".. لي لي أحمد حلمي تتصدر "التريند" لهذا السبب

12:09 م الأحد 25 مايو 2025

لي لي أحمد حلمي

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كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم لي لي حلمي، ابنة النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تداول الجمهور مقطع فيديو لها.

وخلال اللقاء، طُلب من لي لي أن تصف بلدها بكلمة واحدة، دون أن تكشف عن اسمها، واختارت أن تعبر عنها من خلال أكلاتها الأشهر مثل: "الملوخية والكشري".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو بشكل واسع، وجاءت تعليقات المتابعين على النحو التالي: "كلها مامتها"، "جميلة أوي شبه منى أوي"، "دمها خفيف زي عيلتها"، و"كوكتيل بين مامتها وباباها".

لي لي هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي ومنى زكي، وتحظى بمتابعة لافتة رغم قلة ظهورها الإعلامي.

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لي لي أحمد حلمي منى زكي التريند
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