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كايروكي تحيي حفلاً غنائيًا في لبنان 11 يوليو المقبل

11:30 ص الأحد 25 مايو 2025

فرقة كايروكي

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كتبت- نوران أسامة:

تستعد فرقة كايروكي لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان، وذلك يوم 11 يوليو المقبل، في العاصمة بيروت.

وأعلنت الفرقة عن الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت الملصق الدعائي مصحوبا بتعليق: "جمهور كايروكي في لبنان.. نشوفكم 11 يوليو في بيروت".

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، منها: "تلك قضية"، "جوني كاش"، "روما"، "بسرح وأتوه"، "أنا نجم"، "كوستاريكا"، "روبرتو"، و"ما توحشنيش"، إلى جانب باقة من الأغاني الأخرى التي حققت نجاحًا واسعًا.

يُذكر أن ألبوم فرقة كايروكي الأخير كان يحمل اسم "روما"، وضم 11 أغنية من أبرزها: "ما توحشنيش"، "تارانتينو"، "نفسي أحبك"، "بسرح وأتوه"، "أنا نجم"، و"زمن الكلام".

حفل كايروكي

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فرقة كايروكي لبنان إنستجرام
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