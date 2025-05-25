هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات تامر حسين

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية، والتي كتب كلماتها الشاعر الغنائي تامر حسين.

وحرص تامر على الترويج للعمل الجديد، ونشر صورة تجمعه بـ هيفاء عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "مع الجميلة هيفاء وهبي، عمل جديد قريبًا".

جدير بالذكر أن هيفاء وهبي تشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "أرض جهنم"، الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو عبدالجليل، والفنان بيومي فؤاد.

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