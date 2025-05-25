هيفاء وهبي تنتظر حسم نزاعها القضائي مع نقابة الموسيقيين اليوم

كتب- مصطفى حمزة:

كشف المحامي هاني سامح، موعد نظر الدعوى المقدمة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

وقال المحامي هاني سامح في تصريح خاص لـ"مصراوي": "محكمة القضاء الإداري، تعقد جلستها اليوم الأحد، للنظر في الدعوى التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي، عبر محاميها محمد المناوي، وطالبت فيها بقبول التظلم المقدم منها ضد قرار منعها عن الغناء داخل مصر، الصادر من نقابة المهن الموسيقية".

وتابع "ومن المقرر أن تنظر المحكمة، في الدعوى التي أقامتها للتداخل مع القضية التي قدمتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للمطالبة بعزل مصطفى كامل من منصب نقيب المهن الموسيقية، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة. وإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر".

وأكد المحامي، أنه أقام الدعوى للتداخل مع الدعوى الأصلية مرفوعة من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر .

وأصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، في مارس الماضي، قرار بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.