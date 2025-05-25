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بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ نسرين طافش والجمهور يعلق

12:24 ص الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور (1)
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور (4)
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    نسرين طافش في أحدث ظهور (3)
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار المتابعين والجمهور، على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها.

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بإطلالة "بيضاء"، نالت إعجاب المتابعين.

وجاءت تعليقات رواد موقع "انستجرام"، كالتالي: "في حُسنك البدر اكتمل"، "ما شاء الله جميلة"، "أجمل من الأحلام"، "جمال اناقه وحلاوة ولطافة"، "أنوثة زهور الفل والياسمين"، "يا جماله ودلعه وحلاوته للقمر"، ملكة الاناقه والجمال".

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نسرين طافش السوشيال ميديا انستجرام نسرين طافش
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