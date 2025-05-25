بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ نسرين طافش والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار المتابعين والجمهور، على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها.

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بإطلالة "بيضاء"، نالت إعجاب المتابعين.

وجاءت تعليقات رواد موقع "انستجرام"، كالتالي: "في حُسنك البدر اكتمل"، "ما شاء الله جميلة"، "أجمل من الأحلام"، "جمال اناقه وحلاوة ولطافة"، "أنوثة زهور الفل والياسمين"، "يا جماله ودلعه وحلاوته للقمر"، ملكة الاناقه والجمال".

اقرأ أيضا..

روبي تستعد لإحياء حفلا غنائيا ضخمًا بـ العين السخنة في هذا الموعد

الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله