جوري بكر تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "أجمل واحدة على الكوكب"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة جوري بكر، على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ظهرت جوري مرتدية فستان طويل عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "اختر اللطف والضحك كثيرًا".

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "ما هذا الجمال"، "تجنني ما شاء الله"، "أحلى جوجو"، "أجمل واحدة على الكوكب"، "الدلع والجمال كله".

يذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، و من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

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