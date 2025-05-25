إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

دينا فؤاد

خطفت الفنانة دينا فؤاد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وصعب لما أروح أنام، ما أفضلش أراجع القديم".

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري، بقفطان مغربي، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

دانا الحلاني

ظهرت دانا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني مع خطيبها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "منذ عام مضى، جعلت قلبي ينبض بقوة".

جوري بكر

الفنانة الشابة جوري بكر، ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من داخل غرفتها.

لاميتا فرنجيه

تألقت الفنانة لاميتا فرنجيه، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد، بفستان أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

رامز جلال

نشر الفنان رامز جلال، صورة له من أحدث ظهور مع طفلة صغيرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ملاكي الصغير ليلى.. أحبك".

محمود حجازي

ظهر الفنان محمود حجازي، وسط الطبيعة بأحدث ظهور له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يومكم حلو إن شاء الله".