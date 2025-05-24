لُطاف ومتواضعين.. ياسمين صبري تكشف ماذا دار بينها وبين نجمات كان

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي بإطلالات ساحرة من توقيع كبار المصممين اللبنانيين.

وكشفت ياسمين، في لقائها ببرنامج "et بالعربي"، عن مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، وماذا دار بينها وبين نجمة بوليود أشواريا راي، والنجمة العالمية كارا ديليفين، وانضمامها لعالم لوريال باريس".



وقالت ياسمين: "أشوريا وكارا لطاف جدا في التعامل ومتواضعين وبيمثلوا لوريال باريس، اتشرفت اني جزء من هذه العائلة، أنا قابلت كل سفيرات لوريال واستمتعت بمقالبتهم، وإن شاء الله اقدر اكون نموذج كويس للمرأة العربية".

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بالصور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان كان السينمائي



