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الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله

10:16 م السبت 24 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ستيفاني عطالله بفستان الزفاف
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود (3)
  • عرض 9 صورة
    جوزيف عبود
  • عرض 9 صورة
    الفنانة ستيفاني عطالله
  • عرض 9 صورة
    الفنان جوزيف عبود
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود (4)
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود (1)
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كتب - معتز عباس:

احتفلت منذ قليل الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله بزوجها من المغني جوزيف عبود، وسط حضور أفراد من الأسرة والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

ونشرت ستيفاني، فيديو وصورًا من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

و احتفلا ستيفاني عطالله وجوزيف عبود، بخطبتهما في شهر يناير الماضي، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام": "منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها، عرفت أن حياتي لن تكون كما كانت، لا أريد أبدًا قضاء يوم دون رؤيتك أو سماع صوتك".

يذكر أن سيتفاني عطا الله وقعت في فخ برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، تقديم الفنان رامز جلال، في شهر رمضان الماضي، على قناة "mbc مصر".

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