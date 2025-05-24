الحب يفوز دائمًا.. شام الذهبي تنشر صورة جديدة مع والدتها أصالة

كتب - معتز عباس:

شاركت شام الذهبي نجلة المطربة أصالة نصري، أحدث ظهور لها مع والدتها.

ونشرت شام، صورة مع والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحب يفوز دائما".

واحتفلت شام الذهبي، بعيد ميلاد والدتها المطربة أصالة نصري الـ 56، ووجهت لها رسالة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنت الدنيا وما فيها وتاج راسنا".

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