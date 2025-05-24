بالصور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها آخر ظهور لها من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يسدل الستار اليوم السبت، على فعاليات الدورة الـ78 في احتفالية ضخمة بقاعة المسرح الكبير Grand Théâtre Lumière.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو لها من ظهورها في مهرجان "كان"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يشرفني ان اظهر في مهرجان كان السينمائي على السجادة الحمراء مع لوريال باريس كسفيرة جديدة للشرق الأوسط".

وأضافت: "هذا لا يتعلق بالجمال فقط، إنه يتعلق بالوقوف على شيء أكبر. معًا، سنواصل دعم الثقة والمرونة وقوة كل امرأة لتحديد قيمتها الخاصة، لأننا جميعًا نستحق ذلك، وقصصنا مهمة".

ويقدّم حفل ختام مهرجان كان السينمائي الممثل الفرنسي لوران لافيت، تمهيدًا للإعلان عن نتائج أهم الجوائز السينمائية، وعلى رأسها "السعفة الذهبية".

حفل التتويج بجائزة "السعفة الذهبية" يشمل الإعلان عن الجوائز الرسمية، من بينها جائزة Grand Prix التي تُمنح للفيلم الحائز على المرتبة الثانية، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة إلى جوائز الإخراج والسيناريو والتمثيل لفئات أفضل ممثل وأفضل ممثلة.

ويختتم المهرجان فعالياته بعرض خاص لفيلم Dandelion’s Odyssey للمخرجة اليابانية موموكو ساتو.