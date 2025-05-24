كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد عادل إمام رسالة للفنانة انتصار بعد إعلانه مشاركته في فيلم "صقر وكناريا".

وكتب محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مستمتع جداً بالشغل مع النجمة الكبيرة انتصار، بنصور فيلم مع بعض دلوقتي .. و ان شاء الله يعجبكم جداً".

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، انتصار، يسرا اللوزي، وغيرهم من النجوم.

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