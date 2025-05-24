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بعد إعلانها المشاركة في فيلم "صقر وكناريا".. محمد إمام يوجه رسالة لـ انتصار

07:26 م السبت 24 مايو 2025

محمد عادل إمام

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كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد عادل إمام رسالة للفنانة انتصار بعد إعلانه مشاركته في فيلم "صقر وكناريا".

وكتب محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مستمتع جداً بالشغل مع النجمة الكبيرة انتصار، بنصور فيلم مع بعض دلوقتي .. و ان شاء الله يعجبكم جداً".

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، انتصار، يسرا اللوزي، وغيرهم من النجوم.

محمد امام على انستجرام

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محمد عادل إمام انتصار فيلم صقر وكناريا انستجرام محمد عادل إمام
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