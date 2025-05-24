كتب - معتز عباس:

أعرب المخرج عمرو محمود ياسين عن سعادته بتحقيق فريق بيراميدز نتيجة إيجابية بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عمرو ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "برافو فريق بيراميدز، وان شاء الله يحققوا البطولة في القاهرة، لاعيبة رجالة وفريق محترم يستحق التقدير".

وعرض في رمضان الماضي، مسلسل "وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين،إخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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