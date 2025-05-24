مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى

القاهرة- مصراوي:

وجه مؤدي المهرجانات مسلم رسالة جديدة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على انتقادات إطلالته في حفل زفافه، وحديث البعض عن الأزمة التي وقعت بين زوجته يارا و"البلوجر" أروى قاسم.

ونشر مسلم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع انستجرام، فيديو جديد، قال فيه "سؤال صغير لكل الناس اللي واخدين فرح مسلم محتواهم، مش كفاية ولا إيه الدنيا، مزهقتش ده أنا صاحب الفرح وزهقت، كل خمس دقايق ألاقي فيديوهات، خليكي في حالك مش عايزين رأيك ومش فارقلي ومش هقعد أفكر فيه وأزعل خالص، بس بجد كفاية".

وتابع "طول عمري تريند ومش محتاج، بتطلع تشتم فيا وتغلط عشان الناس تقول إنت جامد، كفاية بقى. وتلاقي أقل واحد فيهم حياته فيها بلاوي ويطلع يعدل على الآخرين، اللي هما مش مستنيين رأيك ولا أنا محتاج أسمع أصلا، كان نفسي الفرح يعدي على خير زي أي حد عايز يعيش مستور مع مراته، أنتم مش عاجبكم إني كنت متجوز وبطلق دي حاجة بتاعة ربنا، الإنسانة اللي ارتبط بيها قبل كده سيبنا بعد بكل احترام، وبسأل على ابني باحترام، وأبويا معلمني مفيش حاجة اسمها تمشي مع بنت فيه خطوبة أو جواز، والحمد لله يكفيني إني مش بزعل ربنا مني".

واحتفل مسلم ويارا بزفافهما مساء الثلاثاء الماضي وسط حضور الأهل والأصدقاء، وظهر بـ"بدلة" طالتها انتقادات البعض، الذين رأوا أنها لم تكن مناسبة للحفل.

وشارك مسلم جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو رد من خلاله على منتقديه، وظهر بجوار زوجته، قائلا "عايز أتكلم بصراحة، الفرح عدى على خير واليوم كان كويس بس الحمد لله انبسطنا باللي حصل، مبسوط جدا باليوم، وعايز أتكلم عن موضوع البدلة، بص يا معلم كده كده أنا مش محتاج أعمل تريند، أنا من أيام زمان بطلع تريند بشكلي ولبسي وكل حاجة".