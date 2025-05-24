برسالة لخطيبها.. دانا الحلاني تحتفل بذكرى خطوبتها والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت دانا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بذكرى خطوبتها .

ونشرت دانا الحلاني، صور رومانسية مع خطيبها أمام البحر ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "منذ عام مضى، جعلت قلبي ينبض بقوة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يخليكم لبعض، يا رب طول العمر سوا، عقبال الفرحة الكبيرة، حلوة و تستاهلي كل شيء حلو، الله يهنيكم".

واحتفلت دانا ابنة عاصي الحلاني بخطوبتها في 25 مايو 2024 .

على جانب آخر، كانت آخر أعمال عاصي الحلاني الغنائية أغنية "كسر عضم" التي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان زيود، وتوزيع غسان مرهج.