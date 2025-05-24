حمو بيكا يدافع عن حسن شاكوش: الرجولة مش بس صوت ولا للتنمر

كتبت- منى الموجي:

دافع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن صديقه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصوته، عقب انتشار فيديو ظهر خلاله يغني "أنا غلطان" أغنية المطرب بهاء سلطان.

ونشر بيكا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو لـ حسن يغني أغنية "غريبة الناس" للمطرب وائل جسار، وعلق "من فضلكم لازم تسمعوا ولا للتنمر، اللي بيهزر وبيتريق على حسن شاكوش عشان صوته تعبان، أحب أقولكم حاجة: الرجولة مش بس صوت، الرجولة مواقف وصمود وشغل وتعب وشقى عشان يوصل".

وتابع "شاكوش أخويا، صاحبي، عشرة سنين، راجل شاف كتير ولسه واقف على رجليه، بيغني وهو تعبان، وبيعافر وهو مجهد، وده مش ضعف، ده قوة قلب ومعدن أصيل! المطرب الحقيقي مش اللي صوته حلو وهو مرتاح، المطرب الحقيقي هو اللي بيغني من قلبه حتى لو صوته مجهد، وبيفرّح الناس حتى لو هو موجوع".

ووجه رسالة لكل من انتقد صوت شاكوش، قائلا "الناس اللي قاعدة ورا الكيبورد تتريق؟ ولا واحد فيهم يقدر يوقف دقيقة مكان الراجل ده في حياته، أنا واقف معاك يا شاكوش لآخر نفس، وكلنا عارفين إنك راجع أقوى، وده وعد من حمو بيكا قدام الدنيا كلها".

كان شاكوش نشر أمس الجمعة 23 مايو فيديو من أحد الأفراح، وعلق "حبيت أوضح حاجة بس، أنا مبحبش أطلع وأبين إني تعبان وأقول على التعب اللي في صوتي والأحبال الصوتية عندي عاملة كده في صوتي ومخلياني مش قادر أتكلم".

وتابع "بس ده كان فرح أخويا الصغير نور التوت، وكان لازم أجي على نفسي وأغني لكن مقدرتش زي ما أنتوا شايفين، عشان بس الفديوهات منتشره والناس بتتريق وده من حقكم طبعا، بس الواحد لما بيجيله دور برد عادي مبيقدرش يتكلم أصلا، وده الفيديو كمان عندي أهو".