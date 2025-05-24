ماجد المصري يُقبل "يد" هيفاء وهبي بحفلها في دبي (صور وفيديو)

كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان ماجد المصري على خشبة مسرح حفل المطربة اللبنانية هيفاء وهبي الذي أقيم في دبي، وهو يُقبل يدها أمام الجمهور.

وشهد حفل هيفاء، صعود ماجد المصري للمسرح ليُقبل "يد" هيفاء وهبي ثم تقول له "رجب صاحبك جنني"، ليرد عليها ماجد "انتي اللي مجننانا".

ونشر برنامج "et بالعربي" عبر حسابه على إنستجرام، الفيديو ، وحمل تعليق: "ماجد المصري يعيد شخصية رجب الجريتلي في حفل هيفاء وهبي في دبي".

يذكر أن، ماجد المصري قدم شخصية رجب الجريتلي بمسلسل "إش إش" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025 .

المسلسل بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف، وتأليف وإخراج محمد سامي.

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