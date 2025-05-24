شقيقة أحمد داش تكشف عن مرورها بأزمة صحية بعد الولادة: هعمل عملية

كتبت- منى الموجي:

كشفت "البلوجر" دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، عن مرورها بأزمة صحية، عقب ولادتها طفلها الثاني، والذي أطلقت عليه اسم حسن، مشيرة إلى أن حالتها تستدعي تدخل جراحي.

ونشرت دينا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديوهات تحدثت خلالها إلى متابعيها، قائلة: "مش قادرة قوي أرفع إيدي عن كدة، الزاوية مش عاطفية بس شغالة. باختصار بعد الولادة حصلي تعقيدات ومن يوم التلات وأنا في المستشفى بعمل تحاليل عشان نشوف المشكلة إيه، وهعمل عملية بكرة إن شاء الله، أتمنى أكون كويسة".

وتابعت "عارفة إنكم مش متعودين أنشر حاجات سلبية، لما بنشر حاجة بكون كويسة ولذاذة ورقص وأخبار جيدة، واكتشفت رد فعل ونظرات الناس اللي بتشوفني في المستشفى كأنهم بيقولوا إن غريب أتعب، الناس فاكرة إنها شايفة حياتي 100%، وده مش حقيقي إطلاقا، أنا بس بنشر الحاجات اللي عايزة أوريهالكم واللقطات اللذيذة، لكن اللي بيحصل وعايشاه محدش يعرف عنه حاجة".

وأضافت دينا "ليس لدي رسالة بعينها أقولها لكم، لكن إذا تذكرتوني ادعوا لي، إن شاء الله أعود إليكم قريبا"، متابعة في فيديو جديد "حسيت في الاستوري اللي فاتت شكلي حزين قوي، التواجد على السوشيال ميديا بتشوفوني عندي توازن رهيب لإني بنشر الحاجات الحلوة، لو خدتوا بالكم بختفي أسبوعين لو بمر بفترة وحشة أو مضغوطة، لما أرجع وأبقى أحسن هحاول أكتر أكون واقعية اكتر وأوريكم الجانبين، مش عايزة أخضكم عليا، الحمد لله أنا كويسة وهبقى كويسة".

دينا أعلنت في 8 مايو الجاري، عبر انستجرام، عن استقبالها مولودها الثاني، ونشرت صورة من المستشفى وهي تحتضن رضيعها، وإلى جوارها طفلها الأول وزوجها، وعلقت "أهلا بك في عائلتنا الصغيرة يا حسن، نحن الآن مكتملون. الحمد لله".