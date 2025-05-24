مايان السيد تتألق بـ "فستان أبيض" ورانيا يوسف تعلق (صور)

كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من إطلالتها التي ظهرت بها في عقد قران شقيقتها منذ أيام قليلة.



ونشرت مايان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في عصر أخت العروسة".



وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع تدوينتها، وعلقت "قمر ما شاء الله". ووضعت المؤلفة إنجي علاء إيموجي "قلوب". وكتبت الفنانة داليا شوقي "أميرتي الجميلة". وكتبت ميران عبد الوارث "يا حبيبتي على حلاوتك".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلويات، إيه العسل دي، أحلى وأجمل مايان، قمر، حتة سكرة، حلوة وطعامة".



يُذكر أن، مايان السيد يُعرض لها حاليًا في السينمات فيلم "نجوم الساحل"، ويشاركها البطولة كل من أحمد داش، علي صبحي، مالك عماد، وأحمد عبدالحميد، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.



كما شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، إلى جانب عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبدالعظيم، ومحمد محمود. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

