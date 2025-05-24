هيدي كرم تكشف لأول مرة مرض ابنها "نديم".. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة هيدي كرم، عن مرض ابنها "نديم" لأول مرة أمام الجمهور.

وقالت هيدي، ببودكاست "ستوري بالعربي" : "جالي فيلم جوازة توكسيك، وروحت أقابل فيه المخرج والمنتج، واكتشفت بنفس اليوم ده إن ابني عنده مشكلة كبيرة جدا في الكلى".

وتابعت: "وأنه عنده تضخم في الكلية الشمال ويمكن يشيلها، وعندنا مشاكل رهيبة، ويمكن يعمل عملية كبيرة وحاجة يعني صعبة جدا".

واستكملت: "أنا قبلت الفيلم لأنه اللي حصل إن (نديم)، الدكتور قاله هنأجل العملية لبعد رمضان، وكنا هنصور قبل رمضان ولقيت عندي وقت اني أدخل أصور أول جزء من الفيلم، وده من الأيام اللي كنت أدخل أعمل مشهد كوميدي وأروح الكارفان أعيط وأنهار".

وأضافت: "وكنت أعيد الميكاب من العياط.. كانت أيام صعبة أوي أوي بالنسبة لي".

يذكر أن، "جوازة توكسيك" طرح بدور العرض السينمائي في يوليه 2024، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "كريم" و"فريدة" اللذان يريدان الزواج، حيث تتصادم العوالم ببعض عند التقاء العائلات، عائلة كريم المحافظة ووالديه اللذان لا يوافقان على خلفية "فريدة" الليبرالية المتحررة، فيلجئان إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزواج.

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة، ملك قورة، محمد أنور، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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