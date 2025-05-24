أول ظهور لـ منة عدلي القيعي مع يوسف حشيش بعد عقد قرانهما (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الشاعرة منة عدلي القيعي، صورا لها مع زوجها الفنان الشاب يوسف حشيش بعد أيام من عقد قرانهما.

ونشرت منة القيعي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت المطربة شذى مع تدوينتها، وعلقت: "إيه اللذاذة دي". ووضعت إيمان العاصي ومايان السيد إيموجي "قلوب".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العرسان، أحلى عروسة، منة الحلوة، سكر أوي، جميلة".

وكانت منة عدلي القيعي ابنة المهندس عدلي القيعي، احتفلت يوم 16 مايو الجاري، بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش بحضور الأهل والأصدقاء داخل منزل العروس.

كما احتفلت منة القيعي بخطبتها على يوسف حشيش في سبتمبر 2024.

وأعلنت "منة" وقتها عن ارتباطها وقراءة الفاتحة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وطنط تبقى حماتي".

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.

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