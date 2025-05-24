خالد يوسف يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "خطوات الخوف"

كتب- هاني صابر:

كشف المخرج خالد يوسف، عن تحضيره لعمل سينمائي جديد بعنوان "خطوات الخوف" مؤكدًا أنه حاليًا في المراحل النهائية من كتابة السيناريو.

وقال "يوسف" ببرنامج "سبوت لايت"، إنه سيبدأ في مرحلة اختيار فريق العمل والممثلين المشاركين، حيث لم يتم الاستقرار على أي منهم بعد.

وحول فكرة الفيلم، أوضح أن "خطوات الخوف" يتناول "تيمة الخوف" في حياة الإنسان وتأثيرها كدافع أساسي ومحرك رئيسي لسلوكياته وقراراته.

وتابع: "الفيلم بيتكلم على تيمة الخوف في حياتنا يعني، الخوف كأهم وازع بيحرك البشر، كل الناس خايفة، أجدع حد في البلد دي خايف، مش في البلد دي، في العالم هتلاقي اللي خايف من الفقر، اللي خايف من المرض، اللي خايف على ولاده، اللي خايف من المستقبل".

وأضاف، أن كل إنسان لديه ما يثير مخاوفه بشكل أو بآخر، وهذه المخاوف هي التي توجه الكثير من تصرفاته، وهو ما يسعى الفيلم لاستكشافه وتقديمه للجمهور.

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