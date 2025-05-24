بـ"كاميرا زوجته".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع أولاده (صوروفيديو)

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره، مقطع فيديو من احتفاله بعيد ميلاده داخل منزله مع أولاده بكاميرا زوجته.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أجمل لحظة في عيد ميلادي كانت وجودي بين أولادي، أحبابي اللي دايما بيذكروني بالأشياء المهمة، وطبعا زوجتي العزيزة اللي كانت بتسجل الفيديو اللي بتشوفوه دلوقتي.. الحمد لله".

وتفاعلت الفنانة بدرية طلبة مع تدوينته، وعلقت: "ربنا يحفظهم". وكتبت الفنانة رزان مغربي "عيد ميلاد سعيد". وحرصت الفنانة زينة على وضع إيموجي "تورتة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " العمر كله، ربنا يحفظهم، كل سنة وأنت طيب يا رمضان، ربنا يسعدكم، العمر كله، أسعد عيد ميلاد، كل سنة وأنت دايما عمهم".

على جانب آخر، طرح محمد رمضان، مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة "لسه بدري عليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.

كما يخوض "رمضان" بطولة فيلم" أسد" المقرر طرحه بالسينمات قريبا، ويشاركه البطولة ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، ومن تأليف وإخراج محمد دياب.