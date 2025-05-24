شيري عادل: "أتمنى تجسيد شخصيات تاريخية وتقديم عمل مسرحي"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة شيري عادل، عن تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية "أصل الحكاية"، معربة عن حماسها للدور الذي وصفته بالجديد والمختلف تمامًا عن أدوارها السابقة، حيث تجسد شخصية باحثة تكتشف أمورًا تغير نظرتها للأحداث.

وأعربت "شيري"، ببرنامج "سبوت لايت"، عن شغفها بالأعمال التاريخية "أتمنى تجسيد شخصيات تاريخية"، مؤكدة أن متعة تجسيد شخصية حقيقية تكمن في البحث العميق في تفاصيل حياتها ومواقفها، وهو ما يضيف بعدًا آخر للعمل الفني.

وأشارت إلى أن هناك العديد من القضايا والموضوعات التي لم يتم تناولها دراميًا بعد، وهو ما يمنحها كفنانة حافزًا لتقديم المزيد.

وأوضحت "شيري"، أن فيلمي"أمير البحار" و "بلبل حيران"، ومسلسل "بنات سوبر مان" من أبرز المحطات الكوميدية المفضلة في مسيرتها الفنية.

وتحدثت شيري عادل، عن مشروع مسرحي كان من المفترض أن تشارك به إلا أن انشغالها بتصوير مسلسل "جروب الدفعة" حال دون ذلك، معربة عن أملها في تقديم العمل المسرحي في فرصة قادمة.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أسماء جلال بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 30 (صور)