صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"

كتب- هاني صابر:



أعرب الفنان صدقي صخر، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "ولا عزاء للسيدات"، مؤكدًا أنه تجربة جريئة ومكتوبة بشكل مميز.



وقال صخر، ببرنامج "سبوت لايت": "الدور مختلف تمامًا عني.. لعبت شخصية ميكانيكي من بيئة بعيدة عني جدًا واشتغلت كتير على الشكل والصوت وطريقة الكلام عشان أقدمه بشكل صادق".



وأكد صدقي صخر، أن تحمسه للمشاركة في الفيلم كان بسبب السيناريو المبشر ورؤية المخرج محمود صباغ اللي شجعته يخوض المخاطرة دي.



وعن تجربته في مسلسل "النص الحلو"، قال إنه فخور به جدًا لأنه مسلسل محترم وقوي فنيًا، وعمل على التحضيرات من خلال سماع أغاني زمن قديم زي سيد درويش وعبد الوهاب، ومتابعة أفلام الأبيض والأسود عشان يتقن طبيعة الشخصيات.



وفي ختام كلامه، كشف عن أعماله القادمة، وأبرزها مسلسل "في ظروف غامضة" مع أمير كرارة وإياد نصار، وفيلم "قصر الباشا" مع أحمد حاتم وحسين فهمي ونبيل عيسى، وكلهم من إخراج محمد بكير وكتابة محمد ناير.

