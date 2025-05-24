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"أعيش حلما".. ماذا قالت أسماء جلال بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 30؟ (صور)

11:09 ص السبت 24 مايو 2025
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    صور من احتفال أسماء جلال بعيد ميلادها (2)
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    صور من احتفال أسماء جلال بعيد ميلادها (3)
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    صور من احتفال أسماء جلال بعيد ميلادها (1)
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كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة أسماء جلال، على الحفل الخاص الذي أقامته احتفالا بعيد ميلادها الـ 30.

ونشرت أسماء جلال، صورا من عيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما زلتُ أحاول استيعاب ما حدث الليلة الماضية، أردتُ أن أجعل من بلوغي الثلاثين حدثًا مميزًا، ولذلك شعرتُ وكأنني أعيش حلمًا، كل لحظة كانت بمثابة لحظة مميزة، ولم تكن أقل من خيالية".

أسماء جلال إنستجرام نجوم الفن عيد ميلاد أسماء جلال
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