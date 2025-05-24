مشادات داخل الليكود بين هليفي وكاتس بشأن إدارة الحرب على غزة



وكالات

شهد اجتماع مغلق في الكنيست الإسرائيلي توتراً بين عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خلفية خلافات داخلية بشأن استراتيجية الحكومة في الحرب على غزة، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر مطلعة.

ووفق التقرير، وجّه النائب هليفي انتقادات حادة لوزير الدفاع، قائلاً إن "لا توجد أي خطة تؤكد إمكانية تدمير حماس"، واتهم كاتس بـ"عدم الفهم الكامل" للوضع العسكري والسياسي.

ورد كاتس على الانتقادات بالتقليل من موقف هليفي، مشبّهًا إياه بالسياسي اليساري المعروف يائير غولان، في إشارة إلى ما اعتبره تخلياً عن خط الليكود التقليدي في قضايا الأمن القومي.