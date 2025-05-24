هيفاء وهبي جريئة وفيفي عبده أمام البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن في 24 ساعة:

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميريام فارس

خطفت المطربة ميريام فارس الأنظار بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الزمن بيتغير، لكن الروح الحلوة والطيبة عند المصريين بحياتها ما بتتغير".

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة لا تنسى".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، إطلالة أنيقة لها أمام البحر، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار.

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورا لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من رحلتي الأخيرة إلى سيناء، زرت دهب وسانت كاترين وكانت تجربة ممتعة جدًا! الطبيعة هناك تخطف القلب"

غادة طلعت

ظهرت الفنانة غادة طلعت بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور، جلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عام جديد يتدفق كالمدّ، ثابتًا، غامضًا، وحافلًا بالكنوز الدفينة. في عيد ميلادي، أترك إيقاع لون البحر يُذكرني بالثقة بالأمواج واحتضان أعماقي".

رنا سماحة

شاركت المطربة رنا سماحة جمهورها صورة جديدة بإطلالة صيفية، نالت من خلالها إعجاب المتابعين.