ياسر جلال ينشر صورًا بإطلالة صيفية.. والجمهور: شاب عشريني

نشر النجم ياسر جلال مجموعة صور جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ياسر جلال في الصور على البحر بإطلالة صيفية، لاقت تفاعلًا كبيرا من جمهوره، وانهالت عليه التعليقات.

وجاءت التعليقات:" شاب عشريني، شباب وشياكة، السن مش باين عليك، أكتر فنان محترم، فورمة بحبك جدا، عايزين مسلسل في رمضان، شهريار الفن، الفورمة مظبوطة، الرياضة عاملة شغل عالي".

يذكر أن النجم ياسر جلال شارك مؤخرا في بطولة مسلسل جودر 2، الذي تم عرضه رمضان 2025، من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.