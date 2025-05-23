وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر

رحل منذ قليل المخرج والمنتج الجزائري محمد لخضر حمينة، الشهير بـ أسطورة السينما الجزائرية، عن عمر ناهز الـ 95 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية أدت إلى حدوث تدهور في حالته.



وحفر اسمه عالميًا بفوزه بالسعفة الذهبية من مهرجان كان عام 1975 عن فيلمه الشهير "وقائع سنين الجمر"، ليصبح أول عربي وإفريقي ينال هذه الجائزة الرفيعة.



وشكّل حمينة علامة فارقة في تاريخ السينما، بفضل مشاركاته المتعددة في مهرجانات سينمائية كبرى، وحصده لعدد من الجوائز الدولية.