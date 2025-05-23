انفرد الإعلامي محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، بحوار أجراه مع الإعلامي محمود سعد، نشرته مجلة روزاليوسف.

وتضمن الحوار كواليس خاصة جمعته بالزعيم عادل إمام، وذكرياته معه في مواقع التصوير المختلفة والمقاهي الشعبية.

وكشف سعد خلال الحوار، أن عادل إمام ليس ضد السلطة ولا معها، لكنه دائمًا مع الناس، وأن الفنان الكبير لا يحتمل الابتعاد عن جمهوره.

وقال إن عادل إمام توقع فشل فيلم اللعب مع الكبار بعد مشاهدته، ما دفعه لتوقيع عقد فيلم شمس الزناتي مباشرة، كما أوضح أن سيناريو الإرهاب والكباب كان في الأصل مقالات بعنوان لا تراجع ولا استسلام لكنها لم تُنشر.

وحكى سعد موقفًا طريفًا جمعه بعادل إمام في مقهى، إذ تحفظت عليهما الشرطة لبعض الوقت، كما كشف أن الزعيم نصحه بعدم الاتجاه إلى التليفزيون قائلًا له: لك مكانة في الصحافة وبلاش حكاية التليفزيون.

واحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده السبت الماضي وسط احتفاء كبير من صناع الفن وجمهوره.



