مسلم يكشف سبب عدم حضور شقيقته حفل زفافه: مش هينفع أعيب في أهلي

كتبت- منى الموجي:

كشف مطرب المهرجانات مسلم عن سبب عدم حضور شقيقته حفل زفافه، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي 20 مايو الجاري، بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين.

وقال مسلم "كان نفسي تكون موجودة، وربنا موجود مش هينفع أعيب في أهلي، محدش بيختار أهله، هي بتغلط في مراتي من غير أي حاجة، وأنا عارف كرهها ليا وليارا، وأمي كانت موجودة وراضية على كل حاجة، وماكانتش موافقة إنها تيجي".

جدير بالذكر أن شقيقة مسلم هاجمت زوجته ودافعت عن "البلوجر" أروى قاسم، وكشفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم حضورها حفل الزفاف.

وكانت يارا زوجة مسلم هاجمت تصرفات أروى قاسم، من خلال فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديوهات التي نشرتها الأخيرة من حفل الزفاف، كما نفت الأولى ما تردد من أنباء عن انفصالها عن زوجها، ونشرت فيديو يجمعهما من حفل الزفاف وهي ترقص معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني أنت كل حاجة ليا في الدنيا.. أبويا وضهري وسندي في الدنيا ومعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".