مسلم عن أروى قاسم: كنت بعتبرها أختي الصغيرة ومش هعاكس واحدة يوم فرحي

القاهرة- مصراوي:

قام المطرب مسلم بتوضيح حقيقة ما دار بينه وبين "البلوجر" أروى قاسم، في حفل زفافه، وتسبب في وقوع خلاف بينها وبين زوجته يارا، وتبادل التعليقات والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مسلم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام فيديو، ظهر فيه إلى جوار زوجته في سيارتهما، وقال "يارا عارفة أنا طيب إزاي من جوايا، لما بيكون حواليا مجموعة كبيرة من الناس وفيه توتر مش بعرف أظبط كلامي ولا أتعامل، بكون عايز أهرب وأمشي".

وعن تصرف أروى قاسم، أشار إلى أنها قامت بنشر فيديو وطلب منها أن تحذفه حتى لا تغضب زوجته، إلا أنها تجاهلت رسالته ونشرت فيديو آخر، موضحا "أروى كنت بعتبرها أختي الصغيرة وأنا استقبلتها أحلى استقبال ومن كتر اللمة اللي حواليا لما قبلت إيديها كان من باب الشياكة، أنا مش هاجي يوم فرحي أعاكس واحدة، أكيد ده مش شيء عقلاني ومش تصرفات شخص عاقل".

وأضاف "بتعامل بنيتي الصافية أكيد مش عامل الفرح ده كله عشان الإنسانة اللي بحبها، وحد يجي يبوظ كل ده، وكنت أنا ويارا اليوم ده شدينا مشادة جامدة لكن بنعرف نلم مشاكلنا ونحافظ على بعض ربنا مدينا حتة العقل واتفاجئنا باللي هي عملته".

وتابع مسلم موجها كلامه لـ أروى "لو بتحترميني عمرك ما كنتي هتنزلي حاجة زي كده، أكيد كان حد هيقولك من اللي حواليكي بلاش ده هيعمل مشاكل، نزلت الفيديو وأنا أصلا بقولها امسحي الفيديو اللي قبل ده، تجاهلت كلامي ونزلت اللي بعده ومقدرتش إن أنا ومراتي ممكن يحصل بينا مشاكل".

وأشار إلى أنه كان يرحب بها ويمازحها في حفل الزفاف، متابعا "كنت بهزر معاها بس الناس بتحول أي حاجة قدام منها، وفيه كمية صحافة معرفش دخلت إزاي ومكنتش عازم غير اللي أنا أعرفهم، يا أروى مينفعش تعملي أي حاجة ولازم تقدريني أي واحدة مكان يارا هتضايق وهتحاول تبعد السمعة عن جوزها إن الناس بتقول إن مسلم معجب بـ أروى، معلش مش هاجي يوم فرحي وأعمل كده".

وهاجمت زوجة مسلم تصرفات أروى قاسم، من خلال فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديوهات التي نشرتها من حفل الزفاف، كما نفت الأولى ما تردد من أنباء عن انفصالها عن مسلم، ونشرت فيديو وهي ترقص معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني أنت كل حاجة ليا في الدنيا.. أبويا وضهري وسندي في الدنيا ومعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".







