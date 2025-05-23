أول رد من مسلم على منتقدي "بدلة" حفل زفافه: "مفيش أسهل من البلوك"

القاهرة- مصراوي:

شارك المطرب مسلم جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو رد من خلاله على منتقدي "بدلة" حفل زفافه الذي أقيم قبل يومين.

وظهر مسلم إلى جوار زوجته يارا في سيارتهما، قائلا "عايز أتكلم بصراحة: أول حاجة الفرح عدى على خير واليوم كان كويس بس الحمد لله انبسطنا باللي حصل، مبسوط جدا باليوم، وعايز أتكلم عن موضوع البدلة، بص يا معلم كده كده أنا مش محتاج أعمل تريند، أنا من أيام زمان بطلع تريند بشكلي ولبسي وكل حاجة".

وتابع "عارف إن ممكن تكون ثقافة اللبس اللي بلبسه ممكن متكونش نفس ثقافة اللبس اللي في مصر، لكن أنا دايما متأثر بالحاجات دي وبتابع الناس اللي برة وحاجتي بتيجي من برة، البدلة اللي مكانتش عجباكم دي كنت جايب القماش بتاعها لوحده من فرنسا، والتيشيرت من برادا وينفع للجنسين، ولقيت كتير تعليقات كإنكم مصدومين إني لابس كده، فنانين كتير غيري بيعملوا كده بس إزاي لازم مسلم هو اللي يتقاله تعليقات سلبية".

وهاجم مسلم منتقديه، قائلا "أنا مش محتاج آراء حد لو مش حاببني ممكن تعملي إلغاء متابعة، لو عندك رأي قول مش عاجبني، هحترم ده لكن مالهاش لازمة تشتمني وتشتم أهلي، أنا مستاهلش إن ده يحصل، أقسم بالله اللي جالي الفرح الصغير قبل الكبير كنت بعاملهم كويس وربنا عالم".

وأكد أنه يحب الظهور بشكل مميز وينجح في اختيار إطلالته، مضيفا "من وجهة نظري شايف إنها جامدة بس عشان عارف إن الناس شافوني في بيوتهم، بس أنا مكنتش لابس بدلة من بحيرة الأمازون، ومش أول واحد ألبسها عملتها وأنا راضي عن نفسي كفاية أهلي ومراتي والفنانين كانوا معجبين بلبسي ولبس يارا، ومعنديش أسهل من البلوك انت هتستفاد إيه، قول رأيك باحترام كل واحد عنده وجهة نظر في اللي هو بيعمله".

واحتفل مسلم ويارا بزفافهما قبل يومين وسط حضور الأهل والأصدقاء، وظهر بـ"بدلة" طالتها انتقادات البعض، الذين رأوا أنها لم تكن مناسبة للحفل.