حسن شاكوش لمنتقديه: "مبحبش أقول إني تعبان والناس بتتريق وده حقكم"

القاهرة- مصراوي:

وجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش رسالة لمتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ولمنتقدي أدائه وصوته أثناء قيامه بالغناء في إحدى المناسبات.

ونشر شاكوش فيديو من أحد الأفراح التي تواجد فيها، وعلق "حبيت أوضح حاجة بس، أنا مبحبش أطلع وأبين إني تعبان وأقول على التعب اللي في صوتي والأحبال الصوتية عندي عاملة كده في صوتي ومخلياني مش قادر أتكلم".

وتابع "بس ده كان فرح أخويا الصغير نور التوت، وكان لازم أجي على نفسي وأغني لكن مقدرتش زي ما أنتوا شايفين، عشان بس الفديوهات منتشره والناس بتتريق وده من حقكم طبعا، بس الواحد لما بيجيله دور برد عادي مبيقدرش يتكلم أصلا، وده الفيديو كمان عندي أهو".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لـ شاكوش، وهو يغني مقطع من أغنية "أنا غلطان" للمطرب بهاء سلطان، وبجواره المطرب محمود الليثي، وشهد انتقادات الجمهور لأدائه وصوته.