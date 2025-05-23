القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من رحلتها الأخيرة إلى سيناء.

ظهرت ليلى في صورتين بجوار صديقتها النجمة إلهام شاهين، وفي ثالثة وهي تداعب جملا، ورابعة وهي تجلس على شاطئ البحر الأحمر، إلى جانب صورة وهي ترتدي "البرقع" البدوي.

وعلقت ليلى على الصور: "من رحلتي الأخيرة إلى سيناء، زرت دهب وسانت كاترين وكانت تجربة ممتعة جدًا! الطبيعة هناك تخطف القلب، خصوصًا في سانت كاترين، حيث الشجرة المعلقة أو العليقة بدير سانت كاترين، المعروفة بشجرة سيدنا موسى. الشجرة دي مش بتمس التربة بشكل مباشر، وده بيخلي نموها ضد قوانين الطبيعة، واستمرارها حية لآلاف السنين بيخلّيها معجزة إلهية حقيقية. كمان، فيه شجرة تانية هناك عمرها حوالي 1100 سنة، ودي برضو كانت من الحاجات اللي شدتني جدًا – منظرها مبهِر فعلاً".

وجاءت تعليقات الجمهور لتتغزل في جمال ليلى، ومن بينها: "جميلة، اسم الله عليكي محلاكي وما أقربك للقلب كأنك صبية صغيرة، الجمال المصري الجميل، قمر ما شاء الله، قمر زي ما انتي، صورة الجمل حكاية تحسي إنه بيضحك".

جدير بالذكر أن أحدث ظهور للفنانة ليلى علوي كان أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم المشروع X الذي أقيم قبل أيام في دار الأوبرا المصرية، بحضور أبطال وصنّاع العمل، ونجوم الوسط الفني، وبينهم: كريم عبدالعزيز، إلهام شاهين، أمير كرارة، عمرو سعد، أكرم حسني، لقاء الخميسي، ياسمين صبري، المنتج تامر مرسي، نسرين إمام، الكاتب أحمد حسني، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا.