"طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أسماء جلال، عن صور جديدة من حفل عيد ميلادها الـ 30 بحضور عدد من نجوم الفن.

ونشرت أسماء، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهر فيها من بين نجوم الفن آسر ياسين وهشام ماجد وأحمد فهمي وأمير شاهين وزوجته وأحمد رزق والمنتج محمد حفظي، وحمدي الميرغني وأوس أوس.

وفاجئت أسماء جلال حضور حفل عيد ميلادها بخروجها من التورتة، لتبدأ في الغناء والرقص على أنغام عدد من الأغاني.

كما أوضحت الصور احياء المطرب توليت للحفل الذي شهد قيام أسماء جلال بالرقص والغناء فيه، وارتدت لنفس قناع توليت.

يُذكر أن، أسماء جلال تواصل حاليًا تصوير فيلمها الجديد "السلم والثعبان 2" والذي يأتي بعنوان فرعي "أحمد وملك"، ويشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

كما شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "أشغال شقة" إلى جانب الفنان هشام ماجد، مصطفى غريب، انتصار، شيرين.

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