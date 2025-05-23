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أمير شاهين ينشر 12 صورة من عيد ميلاد أسماء جلال

02:47 م الجمعة 23 مايو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احمد رزق وامير شاهين بعيد ميلاد اسماء جلال
  • عرض 12 صورة
    احمد رزق وامير شاهين
  • عرض 12 صورة
    امير شاهين في عيد ميلاد اسماء جلال
  • عرض 12 صورة
    امير شاهين في عيد ميلاد اسماء جلال
  • عرض 12 صورة
    امير شاهين في عيد ميلاد اسماء جلال
  • عرض 12 صورة
    امير شاهين في عيد ميلاد اسماء جلال
  • عرض 12 صورة
    امير شاهين في عيد ميلاد اسماء جلال
  • عرض 12 صورة
    امير شاهين في عيد ميلاد اسماء جلال
  • عرض 12 صورة
    امير شاهين وحمدي الميرغني
  • عرض 12 صورة
    امير شاهين في عيد ميلاد اسماء جلال
  • عرض 12 صورة
    احمد فهمي وامير شاهين
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كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أمير شاهين، صورا جديدة من حضوره حفل عيد ميلاد الفنانة أسماء جلال الـ 30.

ونشر أمير، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد أسماء جلال".

وظهر في الصور من نجوم الفن أحمد فهمي وأمير شاهين وزوجته وأحمد رزق والمنتج محمد حفظي، وحمدي الميرغني وأوس أوس.

يُذكر أن، أسماء جلال تواصل حاليًا تصوير فيلمها الجديد "السلم والثعبان 2" والذي يأتي بعنوان فرعي "أحمد وملك"، ويشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

كما شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "أشغال شقة" إلى جانب الفنان هشام ماجد، مصطفى غريب، انتصار، شيرين.

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الفنان أمير شاهين عيد ميلاد أسماء جلال حفل عيد ميلاد أسماء جلال أمير شاهين على إنستجرام أسماء جلال
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