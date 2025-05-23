أمير شاهين ينشر 12 صورة من عيد ميلاد أسماء جلال

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أمير شاهين، صورا جديدة من حضوره حفل عيد ميلاد الفنانة أسماء جلال الـ 30.

ونشر أمير، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد أسماء جلال".

وظهر في الصور من نجوم الفن أحمد فهمي وأمير شاهين وزوجته وأحمد رزق والمنتج محمد حفظي، وحمدي الميرغني وأوس أوس.

يُذكر أن، أسماء جلال تواصل حاليًا تصوير فيلمها الجديد "السلم والثعبان 2" والذي يأتي بعنوان فرعي "أحمد وملك"، ويشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

كما شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "أشغال شقة" إلى جانب الفنان هشام ماجد، مصطفى غريب، انتصار، شيرين.

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