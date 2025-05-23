نورهان منصور تخضع لجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها (صور)

كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة نورهان منصور، لجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها.

ونشرت نورهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عامٌ جديدٌ يتدفق كالمدّ، ثابتًا، غامضًا، وحافلًا بالكنوز الدفينة. في عيد ميلادي، أترك إيقاع لون البحر يُذكرني بالثقة بالأمواج واحتضان أعماقي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة جدا، القمر، عيد ميلاد سعيد، عسل أوي، لطيفة، حلوة الصور، عقبال سنين كتير".

يذكر أن، نورهان منصور، شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قهوة المحطة" تأليق السيناريست عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، رياض الخولي، هالة صدقي، انتصار، حسن أبو الروس، غادة طلعت، فاتن سعيد، أحمد ماجد، ضياء عبد الخالق، علاء مرسي، علاء عوض، ويوسف عثمان.

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