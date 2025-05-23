فيفي عبده تنشر 3 إطلالات مختلفة أمام البحر (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا، 3 إطلالات مختلفة أمام البحر.

ونشرت فيفي عبده، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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