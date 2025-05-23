بالفيديو.. شاكيرا تسقط على المسرح بآخر حفلاتها في كندا

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة الكولومبية شاكيرا من آخر حفلاتها بمدينة مونتريال الكندية.

ونشر برنامج "et بالعربي" عبر "إنستجرام"، الفيديو، الذي ظهرت فيه شاكيرا وهي تسقط على المسرح بشكل مفاجيء خلال رقصها وغنائها بحفلها في كندا.

وظهر بالفيديو، قيام شاكيرا بشكل سريع وأكملت الغناء بسلاسة وكأن شيئًا لم يكن.

يذكر أن، شاكيرا حصدت جائزة جرامي Awards Ceremony في دورته الـ 67 والتي أقيمت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضا:

يارا تامر زوجة مسلم ترد على جدل طلاقهما بسبب "بلوجر"

أحدث ظهور لـ نيللي كريم.. والجمهور: "محافظة على نفسها" (صور)