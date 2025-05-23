دينا فؤاد تدخل في نوبة بكاء على الهواء لهذا السبب (فيديو)

كتب- هاني صابر:

دخلت الفنانة دينا فؤاد في نوبة بكاء علىى الهواء خلال حديثها عن علاقتها بالمنتجين الأربعة الراحلين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي.

وقالت دينا، ببرنامج "آخر النهار" وهي تبكي: "كانت علاقتي بيهم من 2019 وحتى خبر الوفاة، علاقة أخوية وبعتبرهم جزء من عيلتي من كتر ما كانوا سند ومحترمين وجدعان".

وتابعت: "الموضوع مش بس كان شغل، لا.. ده كان صداقة وأخوة، وفقدت 3 من عيلتي في حادث مروع، الموضوع كان كبير والخروج منه كان صعب، وكنت حاسة في كواليس حكيم باشا اني مفتقداهم".

وأضافت: "اكتشفت إني كل ما بكبر في السن، كل ما بقيت بتأثر بكل حاجة أكتر ما كنت وأنا صغيرة، وكل حاجة بقيت بتوجعني أكتر".

يذكر أن، دينا فؤاد خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا" وشاركها البطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام، وإخراج أحمد خالد أمين.