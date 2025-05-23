يارا تامر زوجة مسلم ترد على جدل طلاقهما بسبب "بلوجر"

كتب- هاني صابر:

ردت يارا تامر زوجة مؤدي المهرجانات مسلم، على جدل طلاقهما الذي تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "بلوجر"، وذلك بعد أيام من حفل زفافهما.

ونشرت يارا، فيديو مع زوجها من حفل زفافهما وهي ترقص معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني أنت كل حاجة ليا في الدنيا.. أبويا وضهري وسندي في الدنيا ومعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".

وفي "ستوري" لـ يارا زوجة مسلم عبر حسابها على إنستجرام، أوضحت فيه أن البلوجر أرادت أن تتزوج زوجها، قائلة: "عايزة جوزي يتجوزها، مفكرة نفسها واحدة وهى جنبي لا شيء".

وفي تدوينة أخرى عبر "ستوري" حسابها، كتبت: "نازلة أنا وجوزي نعملها محضر".

وأقيم حفل زفاف مسلم ويارا يوم 20 مايو بعد فترة عصيبة اتسمت بالعديد من الانفصالات المتكررة.

وعلق مسلم على زواجه من يارا، في ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "يا أحلى يوم في عمري".

كما واجه مسلم بعض العقبات والمشاكل في عمله الفترة الماضية، منها إصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بإيقافه عن الغناء لعدم التزامها بلوائح النقابة.