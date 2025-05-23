أحدث ظهور لـ نيللي كريم.. والجمهور: "محافظة على نفسها" (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نيللي كريم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نيللي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر الكوكب، يعجز الكلام عن وصف جمالك، كيوت، الجميلة والأنيقة والأميرة، قمر، ما شاء الله محافظة على نفسها رياضة وعناية بالبشرة، إطلالة رائعة".



يذكر أن، نيللي كريم بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها بفيلمها الجديد "بروفة فرح".

وخاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أخواتي" وشاركها البطولة كندة علوش، روبي، حاتم صلاح، علي صبحي، وآخرون، ومن إخراج محمد شاكر خضير.