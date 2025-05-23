بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال الجنوبي، طل القمر، تلمعين كقطعة ألماس، اللوك تحفة يجنن والشعر روعة بس ما حبيت الميكب، ملكة جمال الكون، فيه حزن بعيونك، عسل أوي".

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.