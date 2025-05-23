عمرو سلامة: "الزمالك ضار أكتر بالصحة"

كتب- معتز عباس:

تحدث المخرج عمرو سلامة، عن انتمائه الكروي لنادي الزمالك.

وقال "سلامة"، ببودكاست "فايق ورايق": "قعدت 9 سنين مبطل سجاير وزمالك، 9 سنين لا نفس سيجارة ولا ماتش زمالك".

وتابع: "الزمالك ضار أكتر بالصحة، وعندي نظرية إن الزمالك شبه مصر أوي، والأهلي ده المؤسسة الوحيدة اللي في مصر مش شبه مصر.. الزمالك شبه مصر إنه بيديك أمل، في لحظات تبقى فاكر إن الدنيا لسه سودة، ويحبطك في لحظات قمة الأمل".

واستكمل: "هو على طول بيلاعبك، إن إنت تبقى فاكر إنها سودة، وتلاقي نفسك كسبت السوبر، وتبقى جايب فريق الأحلام ومتشمش دوري، أواخر التسعينيات كدة، أنا الحمد لله إني حضرت فقرتين، أنت ممكن تطلع زملكاوي عشان أبوك زملكاوي، عشان أصحابك في الفصل كانوا زملكاوية".

وأضاف: "إنك تكمل زملكاوي ده اختيار، إنك تكمل أهلاوي ده سهلة، الزمالك قادر يخليك تفقد الأمل في الكرة، فإنك تكمل زملكاوي متحمس ده معناه إنك شخص عندك قلب متعاطف جدا، عندك ولاء جدا، صبور وحمول جدا بتعرف نوع الأدوية اللي تاخدها والقدرة على مواجهة الظروف الصعبة والقدرة إنك تقف بعد ما تقع، أكيد أي شخص مكمل زملكاوي متحمس فيه صفات مشتركة هتلاقيها فيهم، وإنك تبقى بتتعاطف مع الطرف الأضعف".

يذكر أن، آخر أعمال عمرو سلامة، اخراجه لمسلسل "برستيج" وشاركه في بطولته مصطفى غريب ومحمد عبدالرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف.