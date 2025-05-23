حدث بالفن| وفاة والدة نجمة ومخرج يخضع لعملية جراحية ونجم يتعرض لوعكة صحية
12:05 ص الجمعة 23 مايو 2025
إعداد- هاني صابر:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ ابنة دينا فؤاد تخطف الأنظار بأحدث ظهور، مخرج "العتاولة" يخضع لعملية جراحية، أزمات أثارت الجدل حول النجوم في أسبوع، وفاة والدة الفنانة أروى بعد صراع مع المرض، تفاصيل أولى حفلات عمرو دياب بالساحل الشمالي، محمد عبده يتعرض لوعكة صحية، وغيرها من الأخبار.
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