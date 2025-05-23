أسماء جلال بفستان جريء ومي عمر أنيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورة جديدة لها على طريقة الـ "سيلفي"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ميرهان حسين

ظهرت الفنانة ميرهان حسين مع الفنانة مي عز الدين، أثناء حضورهما حفل الموسيقار عمر خيرت، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "برنسيسة".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

إنجي المقدم

تألقت الفنانة إنجي المقدم، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جيبة قصيرة باللون الأسود وبلوزة بيضاء.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام " من خلال خاصية القصص القصيرة.

حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع، بمكياج هادئ، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة على إعجاب متابعيها.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال مشاركتها في فعاليات "أقوى نساء Fortune" التي أُقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

إسراء عبدالفتاح

ظهرت الفنانة إسراء عبدالفتاح مع طفلتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صورًا جديدة من حفل عيد ميلاده الـ 30، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللون الوردي.